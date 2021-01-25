الأرصاد تُحذر: طقس الغد يصل لحد الصقيع بهذه المناطق

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجات.
الأرصاد تُحذر: طقس الغد يصل لحد الصقيع بهذه المناطق
الأرصاد تُحذر: طقس الغد يصل لحد الصقيع بهذه المناطق

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