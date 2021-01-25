"العمل الدولية": وباء كورونا تسبب بخسارة 255 مليون وظيفة في العالم

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، إن وباء فيروس كورونا تسبب بخسارة 255 مليون وظيفة عام 2020 في العالم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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وباء كورونا كورونا العمل الدولية 255 مليون وظيفة

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