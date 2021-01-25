منة فضالي تهنئ صلاح عبد الله بمناسبه عيد ميلاده

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
أمانى سلام
هنأت الفنانة منة فضالي، النجم صلاح عبدالله، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 25 يناير.


ونشرت منة فضالي صورة لها بجانب صلاح عبد الله، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "كل سنه وانت طيب يا عم صلاح عقبال ١٠٠ سنه يا غالي يا اطيب قلب وربنا يديك الصحه وطولت العمر".


يعتبر الفنان صلاح عبد الله، من أهم الفنانين المتوجدة حاليا في الساحة الفنية، حيث أنه قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال مشواره الفني.


وفي سياق آخر، ينتظر الفنان صلاح عبدالله حاليًا عرض مسلسل "في يوم وليلة" وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .

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