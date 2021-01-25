تعليم الفيوم: تدريب 75 معلما على مهارات التنمية المهنية لموجهي العلوم على الفصول البحثية.

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
ريهام على

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم تدريب التنمية المهنية لموجهي العلوم على الفصول البحثية بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام.

يستهدف البرنامج التدريبي موجهي ومعلمى العلوم على مستوى المحافظة (75 معلم وموجه علوم ) ويستمر البرنامج التدريبي 3 أيام، بواقع 9 ساعات تدريبية.

ويهدف البرنامج التدريبي رفع الكفاءة العلمية لموجهى ومعلمي العلوم من خلال التدريب على كيفية عمل الفصول البحثية وتبادل الخبرات والوقوف على المشكلات التدريسية التي تواجة معلمى العلوم وكيفية إيجاد حلول لها.

كما تناول البرنامج كيفية تصميم الحصص البحثية بشكل عملى داخل الفصل وتطبيق الحصص البحثية بالمدارس.

أكد وكيل الوزارة على أهمية التدريب وفاعليته، كما أشار إلى تفعيل دور المعلم داخل الفصل الدراسي من خلال التأكيد على التعلم النشط ودمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية والاهتمام بالطلاب المتفوقين والمبدعين والموهوبين أصحاب الأفكار العلمية ومن لديهم تميز في البحث العلمى.

كما أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تحقيق جودة التعلم وتحقيق الأهداف والنتائج المنشودة من العملية التعليمية من خلال تفعيل البرنامج التدريبي والتطبيق الفعلى على ارض الواقع ومتابعة الفاعلية التعليمية.

كما اكد وكيل الوزارة خلال كلمته على الاهتمام بذوي القدرات الخاصة حتى يكونوا قيمة مضافة للمجتمع، مشيرا إلى فاعلية وجاذبية استخدام السبورة الذكية فى التدريس.

جدير بالذكر حضر فعاليات البرنامج التدريبي الأستاذة إيمان محمد أبوالحسب موجة عام العلوم بالمديرية والأستاذ محمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي والأستاذ نجيب حنا معوض والأستاذة سهي عبدالرحمن مدربي البرنامج.
تعليم الفيوم: تدريب 75 معلما على مهارات التنمية المهنية لموجهي العلوم على الفصول البحثية.
تعليم الفيوم: تدريب 75 معلما على مهارات التنمية المهنية لموجهي العلوم على الفصول البحثية.
تعليم الفيوم: تدريب 75 معلما على مهارات التنمية المهنية لموجهي العلوم على الفصول البحثية.
تعليم الفيوم: تدريب 75 معلما على مهارات التنمية المهنية لموجهي العلوم على الفصول البحثية.
تعليم الفيوم: تدريب 75 معلما على مهارات التنمية المهنية لموجهي العلوم على الفصول البحثية.
تعليم الفيوم: تدريب 75 معلما على مهارات التنمية المهنية لموجهي العلوم على الفصول البحثية.

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