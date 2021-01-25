وزير القوى العاملة للنواب: هناك شروط لتشغيل العمالة الأجنبية

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الإستماع إلى بيان وزارة القوى العاملة، إن الهدف من تشغيل الأجانب ليس توفير فرصة عمل لهم، وإنما تلبية احتياجات المستثمرين من الخبرات الأجنبية شريطة واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتيح حصول العامل المصري بالخارج على ترخيص بالعمل.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الهدف العام لتنظيم عمل الأجنبي هو ضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، مشيرا إلى وجود شروط وإجراءات لمنح الترخيص بالعمل للأجانب، والذي يقضي بعدم الجواز للأجانب بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.



ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، جلساته الرقابية التى استهل بها أعمال دور الانعقاد الأول، وذلك بالاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد أحال بيان السيد القصير وزير الزراعة، الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

أخبار تهمك

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 13 ساعة

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ ساعة و 20 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

كيف سيغير الرئيس "السيسي" شكل صناعة الذهب والمجوهرات بمصر؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ ساعة و نصف

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 م

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات