بريطانيا تسجل 3.66 ملايين إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:31 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 3.66 ملايين.

 

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 98129.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

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