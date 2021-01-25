مصادرة 66 شيشة في حملات يومية على المقاهي والكافيتريات بالشرقية

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
سمر السيد
شن الجهاز التنفيذي برئاسه مركز ومدينة الزقازيق حملات على المقاهي والكافيتريات لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحه وسلامة المواطنين، وأسفرت الحملات عن مصادرة ٢٥ شيشة من مقهي مخالف بمنطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس حملة على المقاهي والكافيتريات، وأسفرت عن مصادرة ١١ شيشة وتحرير محاضر ضد المقاهى المخالفه لتقديمها الشيشة للمترددين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة لمتابعه التزام المقاهي والكافتريات بالاجراءات الاحترازية لتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا واسفرت الحمله عن ضبط ٢ مقهي مخالف بنطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية وتم مصادره ٧شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات علي المقاهي والكافتريات بنطاق الوحدات المحلية (صفط زريق وبهنيا وقرموط صهبرة) واسفرت الحملات عن ضبط ( ٢٣ ) شيشة في ( ٥ ) كافتريات بقري فرغان التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وبهنيا وقريتي ابو عساكر وشبرا صورة التابعتين للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وكافتريات بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية على المقاهي لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا حفاظًا علي صحة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية علي المقاهي والكافتريات وقاعات الافراح وسرادقات العزاء والافراح المقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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