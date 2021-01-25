28 فبراير.. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام للمرافعة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
هدير حمزة


قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام،ومنعه من اجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضي منصور علي كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفيه تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في وقت سابق تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع طهور مرتضي منصور من الفضائيات.

ذكرت الدعوى، أن مرتضي منصور أعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.

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