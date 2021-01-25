أستاذ مناعة يكشف عن الفئات المستثناة من تطعيم لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، إن العالم أجمع يعاني من انتشار جائحة كورونا ويسعى لمواجهة الفيروس ومنع الإصابة به، لافتًا إلى أنه حتى وقت قريب لم يكن هناك أي وسيلة للوقاية سوى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والنظافة الشخصية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صندوق الحياة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن وجود لقاح فعال يعطي فرصة أكبر للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك فئات مستثناه من الحصول على لقاح كورونا، وهي الفئة العمرية أقل من 18 عام، والسيدات الحوامل، ومن سبق إصابته بفيروس كورونا.



