28 مارس.. طعن العتال على لائحة نادي الزمالك

Advertisements



قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل دعوى هاني العتال، لوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة وذلك لعدم عرضها على الجمعية العمومية، لجلسة ٢٨ مارس المقبل.



وطالب العتال في دعواه،بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار، أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019، لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وإعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.



