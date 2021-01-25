حبس صاحب محل يدير منظومة الاتصالات مخالفة للقانون

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أمرت نيابة البساتين الجزئية، حبس صاحب محل محل يدير منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت مخالف للقانون 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت قد أكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة البساتين - مقيم بذات العنوان ) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه مقابل اشتراك نقدى شهرى بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه، وعثر بحوزته على (جهاز لاب توب يحوى مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم في الإدارة والتحكم في منظومة توزيع الإنترنت، 12 جهاز راوتر نت، 6 جهاز راوتر واى فاى تستخدم في إستقبال الإنترنت، جهاز سويتش عمومى لتوزيع الإنترنت، 10 جهاز سويتش لتوزيع الإنترنت، كارت ذاكرة "فلاشة" محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة، 2 إريال هوائى لإستقبال إشارة الواى فاى 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين، كمية من الأسلاك التى تستخدم في التوصيلات )





وبمواجهته إقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.