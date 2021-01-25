شهرة نانسي عجرم تصل إلى الصين.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة صينية، وهي تغني أغنية "أنت ايه" للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وأدت الفتاة الصينية الأغنية بصورة رائعة، ولاقت طريقة غنائها تفاعلا كبيرا من رواد مواقع السوشيال ميديا إعجابا بصوتها ووصول أغاني نانسي عجرم إلى العالمية.


وأعرب رواد مواقع السوشيال ميديا عن إعجابهم بطريقة غماء الفتاه للغة العربية وخاصة اللهجة المصرية.


في سياق آخر أحيت الفنانة نانسى عجرم مؤخرا، حفلة رأس السنة التى نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث غنت عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة أبرزهم: "آه ونص" كما قدمت أغنية "ياطبطب وأدلع"، وأغنية "حاسه بيك".


غنت نانسى أيضًأ أغنية "لون عيونك" وأغنية "أخاصمك آه"،، واختتمت الحفل بأغنية "ملوك الجدعنة"، بعدما أشعلت الأجواء بالغناء والرقص على المسرح.

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