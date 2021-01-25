شاهد بالصور.. العشرات يشاركون في تشييع جثمان الراحلة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
هبة أحمد _ تصوير: عبير أحمد
أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك من جمعية الباقيات الصالحات، بالهضبة الوسطى، وحرص عدد كبير من الأشخاص على التواجد لحظة تشييع جثمانها لمثواها الأخير، وعلى التواجد أثناء أداء صلاة الجنازة عليها،.


وكان من بين هؤلاء الحاضرين الدكتور أسامة الأزهري،والشيخ الحبيب علي الجفري، والداعية عمرو خالد، بجانب شقيقها المنشد أحمد الكحلاوي، وأقاربها، الذين حضروا مرتدين الكمامات، منعًا من إصابتهم بفيروس كورونا.
 

 
ورحلت الدكتورة عبلة الكحلاوي، عن عالمنا مساء أمس الأحد، متأثرة بفيروس كورونا، وتم دفن جثمانها في مقابر البساتين.


وكانت عبلة الكحلاوي قد دخلت المستشفى أول الشهر الجاري، بسبب تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بالفيروس، وتم وضعها على أجهزة التنفس في العناية المركزة، بسبب معاناتها من ضيق في التنفس، ثم تدهورت حالتها الصحية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.

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