احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

وضعا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة ال69، حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد،ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء بأن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته.

وشهدت المراسم حضور كل من:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،السيد رئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف،السيد رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف،اللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف،والعميد طيار أركان حرب مدحت كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة،واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن بعيد الشرطة، مشيدا بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من جنود وضباط وقيادات وما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة،لافتا إلى أن الدولة لم ولن تنسى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

وقال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم إن القوات المسلحة والشرطة لها الفضل بعد الله عز وجل فيما يشعر به أبناء الوطن من أمن وأمان، حيث يقف الشعب سندا وظهيرا قويا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في معركته التنموية والتي بدأت بمرحلة البناء واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، حيث شهدت مصر على مدار الـ 6 سنوات الماضية إنشاء مشروعات عديدة وعملاقة في مختلف القطاعات والمجالات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل ذلك.

وأشار المحافظ إلى أن الفرحة التي تشهدها "اليوم" محافظات مصر بأعياد الشرطة،تجسد ترجمة عملية لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وجود روح التلاحم، وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة الإرهاب الأسود وعبور التحديات والمضي قدمًا في استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية المنشودة، مؤكدا على أن تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة تمثل الوقود للجميع لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة ورقي وطننا الغالي.

تجدر الإشارة إلى أن عيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)
احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري (صور)

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ أقل من ساعة

الزمالك: لا يوجد عروض لمصطفى محمد ونمر بأزمة مادية تمنعنا من ضم لاعبين

منذ نصف ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 12 ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 33 دقيقة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ ساعة و 6 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 م

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

11:38 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات