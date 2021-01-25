الالومنيوم يستأنف تدريباته استعدادا لشبان قنا بالقسم الثاني

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني



استأنف فريق نادي الألومنيوم تدريبات اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة فريق نادي الشبان المسلمين بقنا السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر، للمجموعة الاولي في دوري القسم الثاني.

وتشهد المباراة اهتمام كبير لدي جماهير الناديين، دون النظر لترتيبهما بجدول المجموعة، لاسيما وانها تعد المباراة الاهم بالمحافظة، والتي يطلق عليها"ديربي المحافظة".

يدخل فريق الألومنيوم المباراة وهو في المركز الرابع، برصيد 17 نقطة، ويسعي الفريق لتحقيق الفوز وتعويض خسارته امام الشرقية والتعامل مؤخرا مع مركز شباب سمسطا،والعودة للمنافسة من جديد.

علي الجانب الاخر يدخل فريق الشبان المسلمين بقنا اللقاء مرسلها بعامل الارض والجمهور، ويأمل في تحقيق الفوز وتحسين ترتيبه بجدول المسابقة لاسيما وانه يحتل المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

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