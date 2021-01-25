كليب من يومتا لنادر الأتات يواصل نجاحاته

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
لمياء علي
نجاح جديد حققه كليب أغنية "من يومتا" والتي كان قد طرحها الفنان اللبناني نادر الأتات منذ شهر ديسمبر المنصرم عبر يوتيوب.


الكليب لاقى نجاحات كبيرة ومازال يواصل هذه النجاحات حتى الآن، حيث حقق أكثر من مليوني مشاهدة بعد شهر واحد فقط على طرحه.


وفي سياق متصل، أغنية “من يومتا” هي من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ.


والعمل ينتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وقد اختار نادر الأتات إطلاقها بطريقة الفيديو، وجاءت الأجواء داخله مفعمة بالبهجة.

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