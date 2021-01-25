محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة للواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، ووضعا إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمبنى قوات الأمن.

وأكد الهجان على أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم، من أجل إعلاء القانون مقدما درع المحافظة لمدير أمن القليوبية تقديرا له على جهوده وللتهنئة بعيد الشرطة.

وجاءت التهنئة بحضور القيادات الأمنية والرقابية، ونائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والعديد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وفى نهاية الاحتفالية وزع الهجان الورود على الضباط والأمناء والجنود للتعبير عن أصدق وأخلص التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة.
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69
محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة الـ69

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