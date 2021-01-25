القصة الكاملة لمعركة استخدام اللغة القبطية بالكنائس

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قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي كنيستنا اسمها الكنيسة القبطية الارثوذكسيةً لان الهوية القبطية هي الأساس الذي قامت علية الكنيسة وإلغاء الهوية من اي كيان يعرض الكيان للاندثار مع الوقت ومن يدعو لذلك يريد طمس هوية الكنيسة وهو امر خطير للغاية.



تابع كمال فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: ولنفترض مثلا ان تم إلغاء اللغة القبطية من الكنيسة فكيف نصلي يوم مثل الجمعة العظيمة من السادسة صباحا حتي السادسة مساء بدون الألحان والصلوات القبطية.



وأضاف كمال: القمص تادرس يعقوب ملطي معلم كنسي كبير وحارس امين علي عقيدة وطقس الكنيسة علي مدي اكثر من نصف قرن وكتابتة وعظاته تؤكد كلامي أما بخصوص حديث قدسة للشمامسة اثناء قداس عيد الغطاس المجيد المقصود منة ان تكون الصلوات والألحان نابعة من القلب وليس مجرد مسابقة في اختيار الحان صعبة لا يفهمها اغلب افراد الشعب وحفظها دون ان يفهم معاني كلمتها ايضا الشماس الذي يتلوها اثناء الصلوات وتفسيري لقول قدسة ( فشل كامل ) يقصد بة ان يصلي الشماس لحن دون ان يفهم معاني كلمتة من اجل التفوق علي باقي الشمامسة ولكن بكل تاكيد القمص تادرس يعقوب لا يطلب من الشمامسة إلغاء الألحان القبطية التي تقال بشكل دائم في القداسات والصلوات لان اغلب افراد الشعب يعرفها.



واضاف كمال نحن نقول اغلب الصلوات في مصر بالغة العربية وفي بلاد المهجر بلغة كل دوله عشان الناس تستوعب الصلوات ولكن بجانب بعض الصلوات والألحان بالغة القبطية للحفاظ علي هوية الكنيسة وليت قيادات الكنيسة وعلي راسها قداسة البابا تواضروس الثاني تنتهز فرصة كلام القمص تادرس يعقوب عن اللغة القبطية وعدم معرفة اغلب افراد الشعب القبطي بها لتصدر قرار بإلزام كل كنيسة بتدريس اللغة القبطية في مدارس الآحد لكل الإعمار مع إلزام الكليات الاكليركية والمعاهد اللاهوتية القبطية بتدريس اللغة القبطية لكل الطلاب مع جعلها مادة أساسية في جميع الأقسام.





وكان القمص تادرس قد علق على استخدامات اللغة القبطية في الكنائس قائلا:" القداس مش للشمامسه.. علشان تتسابق في الألحان ده فشل كامل للكنيسة.. تقولي بنحفظ النراث ؟ لأ احفظ التراث في بيتك.. في الكنيسة بنكلم المسيح من قلبنا، مش هتكلم من قلبي إلا وأنا فاهم اللي أنا بقوله.. اراهن أن نص الشمامسة اللي موجودين مش فاهمين كل اللي بيقولوه.. ارجو نصلي من القلب.. في أمريكا أغلب القداس بالإنجليزي، لأننا بنبشر للناس، يدخل أي واحد اميركاني لازم يعرف المسيح.. - لو واحد مش مسيحي هيسمعكوا هيقول دول بيقولوا ايه !".