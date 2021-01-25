السجن 3 سنوات لـ7 متهمين لقيامهم بسرقة معاون تنفيذ أحكام بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، بعضوية كلًا من المستشار أيمن إبراهيم حنفي، والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان، بالسجن 3 سنوات لمتهمين في سرقة المجني علية "إ.ع.ع "معاون تنفيذ محكمة أسرة العامرية.





كانت القضية رقم 39627 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ بقيام 3 أشقاء و4 آخرين بسرقة المجني عليه واستعراضهم القوة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم.





كشفت التحقيقات قيام كل من " "ه.ال.ع" عامل زراعي،"ف.ال.ع"طباخ،"ع.ال.ع" عاطل،"إ.س.ط" ربة منزل،"ه.ال.ر"ربة منزل،"م.م.س" عاطل،"ع.ش.ع"عاطل أنه حال قيام المدعوة " س.م.إ" ربة منزل بمرافقة المجني عليه " إ.ع.ع" معاون تنفيذ محكمة أسرة العامرية لتنفيذ القرار رقم 113 الصادر لها بتسليمها صغارها وعقب تنفيذ القرار ومغادرتهم مستقلين سيارة أجرة فوجئت بالمتهمين باللحاق بهما واستيقافهم مشهرين بالأسلحة البيضاء واستولوا على حقيبة معاون تنفيذ الأسرة وبداخلها عدد 9 صيغ تنفيذية لأحكام قضائية ومبلغ مالي واتلفوا السيارة وفروا هاربين.



وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالتة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.