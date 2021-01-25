بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع

Advertisements

قام ضباط وضابطات من كافة أجهزة مديرية أمن القاهرة بتوزيع الهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين وكذا على المترددين على الأماكن الشرطية من أقسام شرطة ووحدات تراخيص المرور وقد شملت تلك الهدايا ورود وشيكولاتة ولعب أطفال وبعض المستلزمات المدرسية من مساطر وأقلام وكراسات وبلوك



نوت بالاضافة لأكواب تحمل شعارات عيد الشرطة التاسع والستون وكذا كمامات ومعقمات ومطهرات للأيدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالإضافة لمطويات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا وأخرى تشمل إرشادات مرورية وكذا إرشادات للوقاية من أخطار الحريق في إطار الدور المجتمعي والإرشادي لجهاز الشرطة وقد عبر المواطنين عن سعادتهم وقدموا التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم مؤكدين على التلاحم والترابط الكبير بين الشرطة والمواطنين



