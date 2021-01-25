بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
قام ضباط وضابطات من كافة أجهزة مديرية أمن القاهرة بتوزيع الهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين وكذا على المترددين على الأماكن الشرطية من أقسام شرطة ووحدات تراخيص المرور وقد شملت تلك الهدايا ورود وشيكولاتة ولعب أطفال وبعض المستلزمات المدرسية من مساطر وأقلام وكراسات وبلوك

نوت بالاضافة لأكواب تحمل شعارات عيد الشرطة التاسع والستون وكذا كمامات ومعقمات ومطهرات للأيدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالإضافة لمطويات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا وأخرى تشمل إرشادات مرورية وكذا إرشادات للوقاية من أخطار الحريق في إطار الدور المجتمعي والإرشادي لجهاز الشرطة وقد عبر المواطنين عن سعادتهم وقدموا التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم مؤكدين على التلاحم والترابط الكبير بين الشرطة والمواطنين

بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع
بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع
بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع
بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع
بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع
بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع
بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع
بمناسبة عيد الشرطة.. الضباط يوزعون الهدايا على المواطنين بالشوراع

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