"كلاكيت تاني مرة".. مسلسلات عربية خارج الماراثون الرمضاني 2021





وبالرغم من أن المسلسل، كان قد تم البدء في تصويره منذ 10 أيام، إلا أنه توقف بشكل إجباري بعد زيادة اعداد المصابين بكورونا.





ومن جانب آخر، خرج الهيبة بجزئه الخامس من الماراثون الرمضاني 2021، وذلك لأن المنتج صادق الصباح يرى أن العمل يحتاج إلى تأني ومجهود وفترة طويلة للتصوير.



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أعلنت النجمة اللبنانية جيسي عبده عن وقف تصوير مسلسلها الرمضاني ظل، بسبب حالة الإقفال التام التي تشهدها لبنان حاليا بسبب جائحة كورونا.جيسي غردت قائلة: ‏في ظلّ هذا الوباء اللعين والظروف الصعبة جداً يلي عم نمرق فيها بلبنان، وفي ظلّ ضياع الدولة اللبنانية ، صار صعب علينا استكمال التصوير ولن نلحق السباق الرمضاني لهذا العام كما كان من المخطط .. على ان نستكمل تصوير "ظلّ" قريباً جداً وبظروف افضل انشالله.