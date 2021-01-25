وزير القوى العاملة من البرلمان: مليار و500 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة

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قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الإستماع إلى بيان وزارة القوى العاملة، إن هناك جهود مبذولة في شأن الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة.



وأشار"سعفان" إلي مساهمة حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات بمبلغ مليار و500 مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولي والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.



وتابع وزير القوى العاملة، إنه تم صرف 186مليونًا و533 ألفا و220 جنيها علي الرعاية الاجتماعية، لنحو مليون و12ألف و182 عاملا، فضلا عن صرف 8 ملايين و176 ألفًا و946 جنيها علي الرعاية الصحية لنحو 34 ألفا و232 عاملا.







ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، جلساته الرقابية التى استهل بها أعمال دور الانعقاد الأول، وذلك بالاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



وكان مجلس النواب قد أحال بيان السيد القصير وزير الزراعة، الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.



