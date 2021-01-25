مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش استعدادات إختبارات الفصل الدراسي الأول (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن


أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لأجراء إختبارات نهاية الفصل الدراسى الاول، والتى تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، مطالب سيادته وكلاء الكليات بتجهيز جداول الإمتحانات وأعلانها للطالب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات وغيرها من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة، وأكد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية فى وجود جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلامة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بتقنية الفيديو كونفراس صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١١٢٥.

كما أكد جابر على وكلاء الكليات البدء فى إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني خلال أسبوع من الآن،والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني بصورة رقمية لأستيفاء متطلبات التعليم المدمج واستعداده لأى تغيرات فى التوجهات وفقآ لتطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.

وناقش المجلس مقترح كلية الطب البيطري لأماكن التدريب التى سيتم فيها قضاء الطلاب بالكلية تدريبهم الميدانى فى سنة التدريب التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب تخرج.
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش استعدادات إختبارات الفصل الدراسي الأول (صور)
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش استعدادات إختبارات الفصل الدراسي الأول (صور)
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش استعدادات إختبارات الفصل الدراسي الأول (صور)
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش استعدادات إختبارات الفصل الدراسي الأول (صور)
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش استعدادات إختبارات الفصل الدراسي الأول (صور)
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يناقش استعدادات إختبارات الفصل الدراسي الأول (صور)

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