وزير القوى العاملة للبرلمان: تشغيل مليون و614 ألف شاب بالقطاع الخاص والاستثماري

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قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنه تم تشغيل ما يزيد على مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثـمانية وعشرون من الأشخاص ذوي الإعاقة.



واشار"،وزير القوي العاملة"، إن الوازرة قامت بالانتهاء من تطوير (113) مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها من إجمالي (300) مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم موكدا انه تم تشغيل مليون و614 ألف شاب بالقطاع الخاص والاستثماري جاء ذلك خلال القاء وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.