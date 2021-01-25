وزير القوى العاملة للبرلمان: تشغيل مليون و614 ألف شاب بالقطاع الخاص والاستثماري

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي



قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنه تم تشغيل ما يزيد على مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثـمانية وعشرون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

واشار"،وزير القوي العاملة"، إن الوازرة قامت بالانتهاء من تطوير (113) مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها من إجمالي (300) مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم موكدا انه تم تشغيل مليون و614 ألف شاب بالقطاع الخاص والاستثماري جاء ذلك خلال القاء وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

أخبار تهمك

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ ساعتين

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة العشرين

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 م

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

11:38 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات