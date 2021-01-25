"الاقتصاد والإرهاب".. أبرز رسائل "السيسي" خلال احتفالية عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل هامة للشعب المصري خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ٦٩، كالتذكير بتضحيات رجال الشرطة دفاعًا عن الوطن، ناهيك عن تحسن الاقتصاد رغم تداعيات جائحة كورونا.

ويرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة.

تضحيات رجال الشرطة
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ٦٩، بتهنئتهم، قائلًا؛ احتفالنا اليوم يذكرنا بمعركة الإسماعيلية التي جسدت تضحيات رجال الشرطة دفاعًا عن الوطن، وكانت ملحمة نضال وكفاح تظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

وأكد الرئيس السيسي أن رجال الشرطة جسدوا بتضحياتهم قيمة الكبرياء الوطني، وهي الدافع القوي لأجيال مقبلة نحو مستقبل وواقع أفضل.

معركة الإسماعيلية لوحة خالدة
وتابع الرئيس: "معركة الإسماعيلية رسمت لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات الشرطة والشعب لتشهد للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم".

رسالة لرجال الشرطة
ولم يغفل الرئيس عن توجيه رسالة تقدير وعرفان لرجال الشرطة الأوفياء في تلك المناسبة الوطنية، الساهرين على أمن مصر على امتداد الدولة وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء الرسالة العظيمة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

شهداء الوطن
أما شهداء الوطن، قدم السيسي، تحية وفاء للشهداء الأبرار في معارك النضال الوطنى والملاحم الأمنية، متابعًا؛ أقول للأبناء والعائلات من شهداء مصر لن ولم تنساكم أبدًا.. وتحية لشعب المصر الذي يعرف قيمة الأمن.. وحفظ الله بكم مصرنا العزيزة الغالية".

الشباب المخلصين قادوا ثورة 25 يناير
وانتقل الرئيس السيسي، بسلاسة للحديث عن ثورة 25 يناير، ليقول إن الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل.

وتابع السيسي، أقول لشباب مصر أن وطنكم يحتاج إلى السواعيد الفراتية والجهود الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية وتحقيق آمال المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرص متساوية في الحياة الكريمة.

الإرهاب أداة لتنفيذ المؤامرات
وفي هذا الصدد، يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإرهاب أصبح أداة صريحة لتنفيذ المخططات والمؤامرات، مضيفًا نخوض معركة من أجل البناء لتحقيق التنمية الشاملة.

ودعا السيسي، إلى استمرار اليقظة لمحاصرة وتطويق أي محاول يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم.

تطوير الريف
ولم يترك الرئيس، فرصة، إلا وتحدث عن المشروعات القومية التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، حيث أكد أهمية تطوير الريف الذي يتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع، موضحًا أنه يوفر فرصة حقيقية للتنمية الصناعية، ويستفيد منه بين 50 إلى 55 مليون مواطن.

وشدد على أن الدولة ستتحرك من أجل أهلنا فى كل مكان فى ريف مصر، وجعله أكثر تطورًا وأفضل مما كان عليه، خلال 3 سنوات.

تحسن مؤشرات الاقتصاد
وفيما يخص الاقتصاد، أكد الرئيس، أن هناك تحسنًا كبيرًا لمؤشرات الاقتصاد على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والتي سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم أجمع.

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