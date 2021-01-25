الإمارات تسجل 3.591 إصابة جديدة بكورونا و3.820 حالة شفاء

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:48 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الاثنين، 3.591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281.546 حالة.

 

كما سجلت السلطات الصحية الإماراتية، 6 حالات وفاة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.

 

وقد أجرت السلطات الصحية الإماراتية، 140.477 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

 

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