دانييلا رحمة التقت بمعتصم النهار في جلسة صريحة.. ولماذا تعاطفت معه

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
لمياء علي


حل النجمان دانييلا رحمة ومعتصم النهار، خلال برنامج بصراحة مع المذاع عبر فضائية mbc، وتحدثا الثنائي عن أمور كثيرة.

ومن بين هذه المواضيع الشيقة، تحدث النهار عن وضعه في لبنان، وأكد على محبته لها ولشعبها وأنه أصبح منتمي لها بعدما تواجد فيها وبداخلها بسبب انشغاله بتصوير عدة أعمال حاليا.

ولكن، تحدث النهار عن أن وطنه سوريا يجمع عائلته، وهو بعيد عنهم بحكم عمله، وكشف لدانييلا عن أنه يفكر في امور كثيرة تسببت له في حيرة مثل الخوف من المستقبل، وإذا كان من الممكن أن يبني منزل ويستقر بمكان أن يكون؟.

ولذلك تعاطفت رحمة معه بشكل كبير، وأوضحت أنها تقع في نفس الحيرة فهي بلبنان وطنها ولكن لها عائلة باستراليا وتريد العيش معهم.

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