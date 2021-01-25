علي الجفري وعمرو خالد يؤديان صلاة الجنازة على الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي

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رحلت عن عالمنا مساء أمس الداعية عبلة الكحلاوي متأثرة بفيروس كورونا ، وتم تشييع جثمانها منذ قليل من جمعية الباقيات الصالحات، بالهضبة الوسطى، وحرص الدكتور أسامة الأزهري،والشيخ الحبيب علي الجفري، والداعية عمرو خالد، على أداء صلاة الجنازة عليها، بجانب شقيقتها وأقاربها، وعدد كبير من مُحبيها.



وعمت حالة من الحزن فور رحيلها، وقام عدد كبير من الفنانين بنعيها بكلمات مؤثرة مُعبرين عن حبهم الشديد لها، راجين من الله أن يسكنها فسيح جناته.



وكانت عبلة الكحلاوي قد دخلت المستشفى أول الشهر الجاري، بسبب تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بالفيروس، وتم وضعها على أجهزة التنفس في العناية المركزة، بسبب معاناتها من ضيق في التنفس، ثم تدهورت حالتها الصحية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.