عاجل.. تشيلسي يعلن إقالة لامبارد من منصبه

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
وكالات
قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه أقال مدربه فرانك لامبارد من منصبه بعد تلقيه خمس هزائم في ثماني مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ما تسبب في تراجعه للمركز التاسع بين فرق البطولة العشرين.

وقال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني في بيان "كان هذا قرارا صعبا بالنسبة للنادي ليس فقط لأنني تربطني علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأحمل له أكبر قدر من الاحترام".

وأضاف البيان "هو رجل يتمتع بنزاهة هائلة وصاحب أعلى مستوى من أخلاقيات العمل. لكن وفي ظل الظروف الحالية فإننا نعتقد أنه من الأفضل استبدال المدرب".

أخبار تهمك

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ نصف ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 6 ساعات

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ حوالي 5 ساعات

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ أقل من ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ ساعة

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة العشرين

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 م

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

11:38 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات