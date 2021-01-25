عاجل.. تشيلسي يعلن إقالة لامبارد من منصبه

قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنه أقال مدربه فرانك لامبارد من منصبه بعد تلقيه خمس هزائم في ثماني مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ما تسبب في تراجعه للمركز التاسع بين فرق البطولة العشرين.





وقال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني في بيان "كان هذا قرارا صعبا بالنسبة للنادي ليس فقط لأنني تربطني علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأحمل له أكبر قدر من الاحترام".





وأضاف البيان "هو رجل يتمتع بنزاهة هائلة وصاحب أعلى مستوى من أخلاقيات العمل. لكن وفي ظل الظروف الحالية فإننا نعتقد أنه من الأفضل استبدال المدرب".