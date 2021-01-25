اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور التمهيدى الثالث بكأس مصر

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة عن مواعيد الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباريات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين حيث تقام ٢٨ مباراة على مدار الثلاث أيام.

وفيما يلى مواعيد اللقاءات حسب ما تم إعلانه من قبل إتحاد الكرة:

الأحد ٣١ يناير 

فاركو - الجزيرة مطروح

الإثنين ١ فبراير

بيلا - دكرنس
بلدية المحلة - كوم حمادة
الأوليمبى - القناة
بتروجيت - بورتو 

الثلاثاء ٢ فبراير

الألومنيوم - المراغة
كيما أسوان - طهطا
سوهاج - بنى مزار
تليفونات بنى سويف - المنيا
القوصية - ملوى
لاڤيينا - أبوتيج
توت عنخ أمون - بترول أسيوط
غزل شبين - أشمون
العبور - القومى
إف سى مصر - الداخلية
السكة الحديد - الشرقية للدخان
كوكاكولا - جمهورية شبين
مصر للإسكان والتعمير - النجوم
جولدى - مصر للتأمين
النصر - مستقبل وطن
حدائق الأهرام - شبان بدواى
بروكسى وركس - الفائز من سيدى غازى وبلطيم
طنطا - نبروه
منية سمنود - الحامول
المريخ - رأس البر
دمياط - منشية الشهداء

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