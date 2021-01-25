جواو فيليكس يكشف حقيقة غضبه من الجلوس على الدكة

يرى جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد أن الجلوس على دكة الاحتياط ليس أمرا مرعبا بالنسبة له، وذلك عقب تسجيله هدفا في فوز الروخي بلانكوس على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف.





قال جواو فيلكس عقب المباراة، التي صنع فيها أيضاً هدفاً للأوروغوياني لويس سواريز: "الجلوس على دكة البدلاء يحدث لجميع اللاعبين، مررت بذلك في بنفيكا أيضاً، لا أستاء من هذا، أعلم أنني قادر على اللعب أساسياً".





وشارك المهاجم البرتغالي الشاب في المباراة كأساسي، بعد ثلاث جولات جلس فيها على الدكة.





وعن سواريز الذي سجل هدفه الـ12 في 18 جولة بـ"الليجا" ليتصدر قائمة هدافيها، قال: "من الرائع أن نحظى بمهاجم مثله، لويس لايزال يسجل أهدافاً، ويساعدنا كثيراً".





ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول "الليجا" برصيد 47 نقطة من 18 مباراة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، و10 عن برشلونة، مع تبقي مباراة مؤجلة له.



