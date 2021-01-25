السيسي: كل الدولة مدعوة للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير القرى

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تطوير قرى الريف المصري فرصة كبيرة للصناعة المحلية لتوفير المستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه كان يتناقش مع وزير الكهرباء ورئيس الوزراء عن حجم المطلوب في قطاع الكهرباء لتنفيذ المبادرة، معلقا: "حجم المطالب التي تم حصرها حتى الآن في قطاع الكهرباء تصل إلى 70 مليار جنيه".

ووجه "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، رسالة إلى القطاع الخاص، قائلا: "من فضلكم لدينا فرصة عظيمة أن نخلق قوة دفعة للصناعة الوطنية خلال 3 سنوات القادمة"، موضحا أن تنفيذ المشروع ليس قائما على شركات المقاولات فقط سواء قطاع عام او خاص، بل أن كل الدولة المصرية مدعوة للمساهمة في تنفيذ المشروع، معلقا: "مش مدعوة للمساهمة بالأموال وإن كان ده مش مرفوض، ولكن تساهم معانا في تكثيف الجهود لنخرج بالمشروع في الشكل المطلوب".

وأضاف أننا نتعامل مع واقع ليس منظما، معلقا: "هندخل على كل قرية غير منظمة فضلا على النمو الذي شهدته.. عايزين نعمل شغل مخطط وهيكون في جهد"، مؤكدا أن الدولة جادة في انهاء فكرة وجود ريف في مصر يعاني أهله. 

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

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