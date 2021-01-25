بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع الى بيان وزير القوى العاملة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي




بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، للاستماع إلى بيان كل من وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


تأتي هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.

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