نادر حمدي يوجه رسالة للفنان محمد عطية ويُعلق:"بيستحملني و فاهمني أكتر من نفسي"

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجه الملحن نادر حمدي رسالة مليئة بالحب لصديقه الفنان محمد عطية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر نادر حمدي مجموعة صور جديدة له برفقة صديقه الفنان محمد عطية، وذلك خلال تواجده في حفل زفافه على المنتجة سارة حسني، وعلق عليهم قائلاً :"لما يبقى عندك صاحب بجد بيقف معاك و بيستحملك و فاهمك أكتر من نفسك".

وتابع نادر حمدي قائلاً :"عقبال فرحك يا عطعط، وأنا منهار من العياط أنا كمان".

وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل بزفافه من المنتجة سارة حسني، منذ أيام قليلة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى، وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور.

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