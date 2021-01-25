الموت يُفجع المطرب أكمل رسلان

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن الفنان أكمل رسلان عن رحيل والدة اللواء عبدالعظيم رسلان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر أكمل رسلان صورتين لوالده، وعلق عليهم قائلاً: "مستحملتش 7 شهور وروحت لأمي يا والدي، أبي في ذمة الله، اللواء عبدالعظيم رسلان، ادعوا له بالمغفرة والثبات عند السؤال، آمين يا رب"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، طرح أكمل رسلان مؤخرًا "أمانة عليكي"، وهي من كلمات أحمد على موسى، وألحان حسام البجيرمي، وتوزيع طارق توكل، وهي من إخراج حاتم صلاح الدين.

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