السيسي: تطوير الريف المصري تحدي كبير هيغير حياة 55 مليون شخص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تطوير قرى الريف المصري سيشمل نحو 4500 قرية، وما يقرب من 35 ألف تابع لهم، حيث يستهدف المشروع تحسين وضع هذه القرى.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، إلى أنه مستهدف الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال 3 سنوات، مضيفا أن الحكومة والدولة وفرت كل المطلوب منها لتنفيذ هذا العمل، معقبا: "المشروع تحدي كبير.. نتمنى تغيير حياة 55 مليون إنسان في نهاية المشروع".





وأضاف، "نحن سنتحرك من أجل أهلنا الموجودين في كل حتى من ريف مصر"، لافتا إلى أن حجم العمل ضخم جدا، وتحدي حقيقي أن ننهي العمل في خلال الفترة المحددة.



