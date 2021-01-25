"مصباح علاء الدين".. باكورة الأعمال التنفيذية للشركة "شو ميديا برودكشن"

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


خاضت "شو ميديا برودكشن" للإنتاج الفني، لصاحبها محمود الشيخ، أولى أعمالها التنفيذية، بكليب "مصباح علاء الدين" للنجم محمد رمضان، الذي طرحه مؤخرًا عبر قناته على يوتيوب. 

وكان "رمضان"، قد تصدر تريند" رقم ١ "على يوتيوب، بكليبه الغنائي الجديد "مصباح علاء الدين". 

الأغنية تشهد الظهور الأول لإبنة محمد رمضان الكبرى "حنين" التي شاركته بالغناء والتمثيل خلال الكليب. 

"مصباح علاء الدين" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل ووسام عبد المنعم، إخراج محمد سلامة، وتنفيذ شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، مدير تصوير وائل درويش، مهندس ديكور مارك وجيه، استايلست رغدة هلال، مونتير اسلام حسن، مدير إدارة الإنتاج شريف الأشقر، اسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن، إشراف عام محمود رمضان، Excutive producer هاجر حماد، إنتاج MR1 Production. 


أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة العشرين

منذ 33 دقيقة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ حوالي 4 ساعات

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 10 ساعات

تقارير: تشيلسي يطيح بـ"لامبارد" ويحدد بديله

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 27 دقيقة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري غداً الثلاثاء

منذ نصف ساعة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

11:38 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات