"وداعًا رمز النقاء".. بهذه الكلمات إسعاد يونس تنعي الراحلة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إسعاد يونس صورة للداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وعلقت عليها قائلة :"وداعًا رمز النقاء، الدكتورة الفاضلة عبلة الكحلاوي".

وتوفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي مساء أمس الأحد، متأثرة بفيروس كورونا، حيث دخلت قبل وفاتها لإحدى المستشفيات، بسبب تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بالفيروس، وتم وضعها على أجهزة التنفس في العناية المركزة، بسبب معاناتها من ضيق في التنفس، ثم تدهورت حالتها الصحية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.

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