هيفاء وهبي تنضم لترند السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز

Advertisements



أثار السيناتور الأميركي بيرني ساندرز حالة من الجدل، بإطلالته خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد ​جو بايدن​، وأصبحت من أكثر الصور تداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



انضمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى هذا التريند ونشرت عبر صفحتها الخاصة صورة مركبة لإطلالة مثيرة لها وإطلالته، ومازحت محبيها بتعليق طريف.



،وعلّقت بالقول :"قلبك ثلج..... قلبي نار"، في إشارة منها إلى شعوره هو بالبرد، بينما هي تشعر بالحرّ.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الفكرة، إذ أثنوا على عفويتها معتبرين أنها من أجمل التعليقات التي حظيت به صورة ساندرز.





