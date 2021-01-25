في ذكرى ثورة ٢٥ يناير.. هذه أبرز الأغاني التي خلدت أحداثها

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
يحل اليوم ذكرى ثورة ٢٥ ، الذي استشهد بها الكثير من الشهداء ، لتحسين حال الدولة، وتم تخليد هذه الأعمال في اغاني وطنية .


سيرصد الفجر الفني هذه الاعمال في تقرير مبسط:-

_اغنية "صوت الحرية " لفريق وسط البلد


وكانت هذه أول أغنية تظهر وتتحدث عن الثورة المصرية ، قبل ساعات من تحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحازت على الكثير من نسب المشاهدة عبر قناة اليوتيوب التي طُرحت عليها .


وتقول كلمات الأغنية :" نزلت وقلت أنا مش راجع
وكتبت بدمي في كل شارع..سمعنا اللي مكنش سامع
واتكسّرت كل الموانع..سلاحنا كان أحلامنا..وبكرة واضح قدامنا..من زمان بنستنى..بندور مشلاقيين مكاننا..في كل شارع في بلادي..صوت الحرية بينادي..رفعنا راسنا في السما
والجوع مبقاش بيهمنا..أهم حاجة حقنا..ونكتب تاريخنا بدمنا
لو كنت واحد مننا..بلاش ترغي وتقول لنا..نمشي ونسيب حلمنا..وبطل تقول كلمة أنا" .



_ "يا بلادي " ل رامي جمال و عزيز للشافعي


كانت هذه الاغنية ذو طابع حزين، لأنها كانت تتحدث عن الشهداء ، وتقول رسائل لأمهاتهم ، وتم عرض بها صور الشهداء ، وكانت تعمل في الميدان بشكل مستمر ومترو الانفاق والكثير من الأماكن، شارك في كتابتها وغنائها الملحن عزيز الشافعي، والمطرب رامي جمال حظيت بعدد كبير من المشاهدات على موقع "يوتيوب" .


"ازاي " ل محمد منير

ظهرت هذه الأغنية بعد ١٠ أيام أو أقل على بداية الثورة، تم إذاعتها على القنوات الفاضيئة خلال اعتصام الـ18 يوم في ميدان التحرير، وكانت الاغنية ملائمة للثورة بالرغم من أن تم تسجيلها قبل الثورة ، وتم عرض بها احداث الثورة .


"شهداء ٢٥ يناير " ل حمادة هلال

تم طرح هذه الأغنية في الأيام الآخيرة من الشهر الأول لأحداث الثورة ، وكانت تقول :" تقول كلماتها:«شهداء 25 يناير .. ماتوا في أحداث يناير، ماتوا وفارقوا الحياة..شهداء ماتو ونتباهى بيهم.. وكمان مبروك عليهم الجنة والحياة" .

أخبار تهمك

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ ساعة و 28 دقيقة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 11 ساعة

تقارير: تشيلسي يطيح بـ"لامبارد" ويحدد بديله

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة العشرين

منذ نصف ساعة

موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري غداً الثلاثاء

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

11:38 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات