إصابة شاب بطلق ناري مجهول بطريق الصعيد الزراعي ببني سويف

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أصيب شاب بطلق ناري مجهول، اثناء تواجده بطريق الصعيد الزراعي، بين قريتي "الميمون" و"بني حدير" بدائرة مركز شرطة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.



وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإصابة شاب بطلق ناري خرطوش بالقدم اليسرى، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الشاب المصاب يدعى "عادل ع.أ.ز" 37 سنة، وبسؤاله أقر بأنه أصيب بطلق ناري خرطوش اثناء تواجده بطريق الصعيد الزراعي، بين قريتي "الميمون" و"بني حدير" التابعتين لمركز الواسطى، شمال المحافظة.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللزم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

