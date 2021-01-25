آخرهم عبلة الكحلاوي..4 مشاهير رحلوا عن عالمنا مُتأثرين بفيروس كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

توفي خلال الأيام الماضية عدد من المشاهير بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وكان رحيلهم خسارة كبيرة، ولعل آخرهم الداعية عبلة الكحلاوي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز الـ72عامًا، فقد أصيبت في أول الشهر الجاري بفيروس كورونا، وبسبب تدهور حالتها الصحية، اضطرت أسرتها لنقلها لإحدى المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج، وتم وضعها تحت جهاز التنفس الصناعي لفترة، وظلت عليه حتى فارقت دنيانا.

رجاء الجداوي

وكانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، هي أول الفنانين الذين فارقوا دنيانا عقب إصابتها بفيروس كورونا، فقد توفت في شهر يوليو الماضي بعد معاناة مع ذلك المرض، حيث قضت حوالي 43 يومًا في مستشفى العزل بالإسماعيلية، لكنها لن تتمكن من التغلب على ذلك المرض، وكان رحيلها خبر صادم لكل مُحبيها.

هادي الجيار

رحل الفنان هادي الجيار عن عالمنا في يوم 10 من شهر يناير الجاري، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكان الفنان الراحل قد أعلن عن إصابته بذلك المرض من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،حيث كتب منشورًا قال فيه :"أصابني فيروس كورونا اللعين، برجاء الدعاء بالشفاء"، وبعد ذلك تدهورت حالته الصحية، ونقل إلى أحد المستشفيات و وضع على جهاز التنفس الصناعي بسبب معاناته من مشاكل في الرئة، وظل بها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

فايق عزب

وتوفي الفنان الراحل فايق عزب وفي شهر نوفمبر الماضي، داخل إحدى المستشفيات عقب إصابته بفيروس كورونا، وكان الراحل قبل وفاته قد أجرى عملية جراحة لتوسيع الحبل الشوكي بسبب وقوعه على رقبته ومعاناته فترة من توقف الحركة في يديه، ثم أنه تعرض للإصابة بالتهاب رئوي بكتيري "مارسا" خلال تواجده في المستشفى لتلقي العلاج، وبعدها أصيب بفيروس كورونا، ليغادر عالمنا في هدوء.

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