قناة اقرأ ناعية الدكتورة عبلة الكحلاوي: رمز من رموز العلم والعمل الدعوي والخيري

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


نعت قناة اقرأ الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بجامعة الأزهر الشريف، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 72 عاما.

وقال محمد سلام، رئيس قنوات اقرأ، إن الداعية والفقيهة الجليلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، قدمت الكثير من العلم والعمل للمجتمع الإسلامي، ونجحت ببساطة خطابها في الوصول إلى كافة البيوت المصرية والعربية، وأصبحت عن جدارة رمزا من رموز العلم والعمل الدعوي والخيري في العالم العربي والإسلامي، كما أنها قدمت خلال مسيرتها عدد كبير من البرامج لصالح قنوات اقرأ منذ بدايات القناة قبل أكثر من 20 عاما.

كما أشار "سلام" إلى أن قناة اقرأ ستقوم خلال هذه الأيام ببث حلقات مختارة من برامجها، داعيا الله عز وجل أن يجعل ما قدمته من علم وعمل صالح في ميزان حسناتها وأن يرزقها الفردوس الأعلى من الجنة.

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