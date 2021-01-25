أحلام تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تستعد النجمة أحلام، لطرح ألبوم غنائي جديد"أحلام 21" وذلك يوم 1 فبراير المقبل.

وبدأت النجمة أحلام، الدعاية الخاصة للألبوم ونشر البروموهات الخاصة به عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".
ونوهت أحلام، عب حسابها الشخصي بأن الألبوم سيتم طرحه رسميًا وحصري على تطبيق فن بوكس روتانا.
في سياق آخر عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن شوقها لسماع ألبوم الفنانة الإماراتية أحلام، حيث تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وأعربت لطيفة عن حماسها له من خلال تعليق نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الخاصة قائلة: "انا شخصيا مستنياه جدااااا لان صوتك وحشنى ولانى متاكده انه باذن الله حيكون اكثر من رائع كالعاده يا حلومه العاليه".

وجاء تعليق لطيفة على منشور أحلام التي شوقت متابعيها لألبومها الجديد بفيديو تشويقي عن أبرز أغنيات ألبومها الجديد وأرفقته بتعليق جاء فيه:"١ فبراير ٢٠٢١ البومي حصري".


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