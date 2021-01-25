ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة لقطع غيار السيارات بالقاهرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لقطع غيار السيارات بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (مدير وشريك بشركة قطع غيار سيارات كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عمله.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائى عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( عامل – مقيم بالجيزة، عاملة بالشركة المشار إليها - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة ).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بإستخدام المفاتيح الأصلية للشركة، وأضافت العاملة بأنها نظرًا لطبيعة عملها بالشركة محل الواقعة وعلمها بقيام المجنى عليه بالإحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها إختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك  قامت بمغافلة المجنى عليه وسرقة المفاتيح الخاصة بالشركة وتسليمها للعامل، وعقب إنصراف العاملين تمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.. وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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