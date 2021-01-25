أول تعليق من السيسي في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا في مرحلة البناء والتعمير، وجاري استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات قومية كبرى بجد واجتهاد انطلقا في جميع أنحاء البلاد لتغير الواقع المصري إلى ما نطمح إليه من تنمية مستدامة.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، إلى أننا نحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي رغم جائحة كورونا والتي سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات النائشة على مستوى العالم، مضيفا أنه يتواكب اليوم مع ذكرى ثورة 25 يناير.





وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الثورة قادها شباب مخلصون ومتطلعين لمستقبل وواقع أفضل.



