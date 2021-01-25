أول تعليق من السيسي في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا في مرحلة البناء والتعمير، وجاري استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات قومية كبرى بجد واجتهاد انطلقا في جميع أنحاء البلاد لتغير الواقع المصري إلى ما نطمح إليه من تنمية مستدامة.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، إلى أننا نحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي رغم جائحة كورونا والتي سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات النائشة على مستوى العالم، مضيفا أنه يتواكب اليوم مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الثورة قادها شباب مخلصون ومتطلعين لمستقبل وواقع أفضل. 

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا عيد الشرطة ثورة 25 يناير الرئيس السيسي

أخبار تهمك

تقارير: تشيلسي يطيح بـ"لامبارد" ويحدد بديله

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة العشرين

منذ نصف ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 10 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري غداً الثلاثاء

منذ نصف ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قيادات الداخلية في عيدهم الـ69

"أبطال".. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا يرصد بطولة الداخلية

"اسمي مصري".. أوبريت غنائي تحية لشهداء الشرطة في عيدهم

شاهد.. الداخلية تستعرض انجازاتها في 2020 بحضور السيسي

وزير الداخلية: التاريخ سيذكر للسيسي اعتبار مكافحة الإرهاب حقا إنسانيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

11:38 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات