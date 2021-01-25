موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري غداً الثلاثاء

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد سامي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.


ويلعب الأهلي ضد بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، في الخامسة مساءً غدًا الثلاثاء، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.


وسيكون هناك معلقان على هذه المباراة الهامة والقوية، في القناة الصوتية الأولي سيكون الإعلامي والمعلق مدحت شلبي، وفي القناة الصوتية الثانية المعلق أيمن الكاشف.


ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في 6 وتعادل في مباراتين، وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك من الجولة الرابعة.


بينما يتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، من 8 مباريات أيضًا، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في أربعة، وخسر في مباراة واحدة.

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