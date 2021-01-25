ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة العشرين

لازال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.









وتنطلق منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز يوم الجمعة المقبل 29 يناير بأول مباراة في الجولة.









وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالآتي:





1- كريستيانو رونالدو.. 15 أهداف

2- ايموبيلي.. 13 أهداف

3- روميلو لوكاكو .. 12 أهداف

4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 12 أهداف

5- لويس مورييل .. 11 أهداف

6- جواو بيديو غلفاو .. 10 هدف

7- أندريا بيلوتي.. 9 أهداف

8- لاوتارو مارتينيز .. 9 أهداف

9- مبالا نزولا .. 9 أهداف

10- لورنزو إنسيني .. 9 أهداف







