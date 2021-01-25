ناقدة كويتية تهاجم السعودي مهند الحمدي "لايمتلك موهبة التمثيل"

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
لمياء علي


هاجمت الناقدة الكويتية ​ليلى أحمد​ الممثل السعودي ​مهند الحمدي​، وقالت إنه يفتقد لموهبة التمثيل، وبرهنت حديثها بأن تعبيرات وجهه تكاد تكون واحدة في كل المواقف، فهو يحتاج لتدريب.

وقالت في أحد لقاءاتها التلفزيونية:ر"شفت لقاء وايد حلو حق الممثل السعودي مهند الحمدي على (إنستغرام) كان بيتكلم على أيام دراسته في الكويت للتمثيل لأن أهله ما يرضون.. وكان ما عنده موارد مالية وعايش على الإندومي فقط ياحرام".

وأضافت: "وبعدين صارت الظروف َصار ياخد بطولات.. في مشكلة تصير هنا مع الممثل.. هو كإنسان يصلح كمذيع.. ولكن لو بصينا على كل صوره هنشوف أنه ولا واحدة فيها تعبير، كلها شكل واحد.. هذا لا يملك أي موهبة في التمثيل".

وأوضحت: "المفروض هو زي ما تحدى نفسه ودرس في الكويت َوكان بياكل اندومي.. كان المفروض يتعب نفسه ويدوب على التمثيل.. لكن فجأة صار بطل مسلسل (جمان) واحد أبطال مسلسلي (دفعة بيروت ودفعة القاهرة)".

واختتمت: "يعني الفنان ناصر القصبي وعبد الله السدحان مواهب حقيقية في السعودية لم تتطوع الشركات السعودية في دعمهم.. لكن اللي يظلم مهند إنه شركات الإنتاج السعودية تدعمه لكي يكون بذل.. طب هو لا يملك الموهبة شلون يصير بطل".

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