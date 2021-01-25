ضبط 15447 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

Advertisements

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ١٥٤٤٧ شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ٢١٠ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٥٨٨ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.



وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية..



